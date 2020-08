Filomena Cautela encontrou razões para sorri no meio da guerra de audiências que está a intensificar-se cada vez mais entre os dois principais canais de televisão privados em Portugal, a SIC e TVI.

A dar cara pelo concurso 'Quem Quer Ser Milionário, da RTP1, a apresentadora mostra-se feliz e muito pouco preocupada com os números.

"E no meio da guerra das audiências que bom que é manter o maior formato do Mundo num programa divertido, interessante e instrutivo que cresce todas as semanas", escreve Cautela.

Por fim, a apresentadora aproveitou para promover o programa de hoje, sábado, 15 de agosto. "Epa e hoje vos digo que temos dos concorrentes mais loucos e surpreendentes que por ali já passaram", promete.

