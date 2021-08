Depois de semanas distanciados, eis que o reencontro entre a princesa Charlene e Alberto do Mónaco aconteceu, finalmente. O momento foi registado e partilhado pela própria na sua conta de Instagram.

Alberto do Mónaco viajou desta forma até à África do Sul, juntamente com os filhos, os gémeos Jacques e Gabriella, para se encontrar com a mulher.

A família não estava reunida desde junho, altura em que Charlene teve de ficar internada no hospital após ter contraído uma grave infeção nos ouvidos e garganta.

Este mês, a princesa foi submetida à última cirurgia que era necessária e agora aguarda autorização médica para regressar a casa.

Veja na galeria as fotografias de que falamos.

