A princesa Charlene reencontrou-se finalmente com o marido, Alberto do Mónaco, e com os filhos, os gémeos Jacques e Grabriella, depois de ter estado uma longa temporada na África do Sul.

A distância entre o casal levou a que se reacendessem os rumores de instabilidade no casamento, com alguns meios de comunicação a referir inclusive que Charlene estaria a pensar seriamente no divórcio. Contudo, o casal tem contrariado as teorias alheias.

Ainda esta quarta-feira, depois de partilhar uma fotografia da família, Charlene voltou à sua página de Instagram para dar a conhecer dois novos registos fotográficos em que surge a sós com o marido num momento de grande romantismo.

Recorde-se que Charlene do Mónaco viajou para a África do Sul em junho para apoiar uma campanha contra a caça furtiva de rinocerontes. Acabou por contrair uma infeção respiratória que a levou a ser submetida a procedimentos cirúrgicos. Aconselhada pelos médicos a não realizar voos de longa duração, a mulher de Alberto do Mónaco teve de concluir a sua recuperação no país natal.

