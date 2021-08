A princesa Charlene do Mónaco partilhou novos detalhes sobre a doença e a recuperação, destacando que, embora "não possa forçar a cura", antecipa que deixará a África do Sul no final de outubro.

Em declarações à Radio 702, a princesa disse: "Inicialmente, deveria ficar aqui durante 10 a 12 dias, infelizmente, tive um problema e descobri pelos médicos que tinha uma infeção sinusal bastante grave. Está a demorar a resolver este problema que tenho".

De recordar que a infeção começou depois de ter feito duas intervenções. Uma delas é feita quando se pretende colocar implantes dentários mas a boca do paciente não tem espaço para tal.

"Não posso forçar a cura, por isso ficarei na África do Sul até o final de outubro", afirmou, salientando também que "se sente bem".

Charlene, de 43 anos, reconheceu que estar longe da família - o marido, o príncipe Albert, de 63, e os filhos gémeos, a princesa Gabriella e o príncipe Jacques, de seis anos - dificultou estes meses.

"Este é o período mais longo que estive longe da Europa e dos meus filhos", disse, referindo que tem comunicado com os meninos através do FaceTime. "E eles estiveram aqui, vieram no Natal e voltarão para me ver novamente".

Na sexta-feira, fontes confirmaram à People que o príncipe Albert e os gémeos esperam viajar para a África do Sul "no final de agosto"

"Como disse, é um jogo de espera. Não posso prever como será o meu processo de cura. Mas sim, estou muito triste por não poder estar com os meus filhos neste verão na Europa", confessou.

