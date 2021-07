A princesa Charlene do Mónaco passou os últimos meses na África do Sul, depois de ter sido diagnosticada com uma infeção no ouvido e garganta que a impossibilitaram de viajar.

Numa nova entrevista ao canal News24, onde abordou o assunto, a mulher do príncipe Alberto revelou que a infeção começou depois de ter feito duas intervenções. Uma delas, explica a imprensa, é recomendada pelos dentistas quando se pretende colocar implantes dentários, mas a boca do paciente não tem espaço para tal.

Charlene confessa que não se tinha apercebido de que era uma infeção depois de um especialista ter analisado os seus ouvidos, que na altura se encontravam extremamente doridos.

Tendo isto em conta, a princesa explica que não pode regressar ao Mónaco porque os seus ouvidos não "igualam" a pressão exercida pela altitude quando anda de avião.

Assim sendo, terá de continuar longe do marido e dos filhos dos quais garante sentir uma enorme saudade.

Leia Também: Longe de casa, Charlene do Mónaco faz videochamada com os filhos