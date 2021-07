Charlene do Mónaco está a passar por uma fase particularmente difícil da sua vida. A princesa viu-se internada no hospital depois de ter contraído uma infeção nos ouvidos e garganta durante uma viagem à África do Sul.

Uma vez que ainda não conseguiu regressar a casa, apesar de estar visivelmente melhor, a verdade é que a mulher de Alberto do Mónaco tem estado em contacto com os filhos, Jacques e Gabriella.

Ainda esta sexta-feira, 9 de julho, a princesa partilhou imagens na sua conta de Instagram onde aparece a falar com os gémeos através de uma videochamada.

"A passar tempo com o Jacqui e a Bella. A fazer cobertores para a creche aqui ao lado. Desejem-me sorte", afirmou na legenda da publicação.

Ora veja.

