A cultura brasileira ficou de luto esta terça-feira, dia 4, ao receber a notícia da morte de Paulo Gustavo. Após mais de 50 dias internado, o ator e humorista perdeu a batalha contra a Covid-19.

Nas redes sociais, os tributos não tardaram a surgir. Artistas brasileiros, portugueses e até nomes internacionais como Beyoncé quiseram homenagear aquele que era lembrado como um "génio" da comédia, "dos maiores artistas do Brasil", e que com a sua partida deixou uma "tristeza profunda".

Paulo Gustavo é hoje o rosto da Foto da Semana. Desta forma, juntamo-nos à homenagem da família e amigos que se reuniram após a cerimónia de cremação do ator esta quinta-feira e, tal como eles, aplaudimos o talento e generosidade de Paulo Gustavo.

As imagens que poderá ver abaixo e que esta semana estão em destaque na rubrica 'Foto da Semana', mostram os familiares, entre os quais os pais, irmã e marido de Paulo, de camisolas brancas com o rosto do ator em sua homenagem.

Clique para o lado na publicação para ver todas as fotos:

