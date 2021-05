Desde que foi noticiada a morte de Paulo Gustavo que as redes sociais se 'encheram' com homenagens ao artista brasileiro.

Além do Brasil estar de luto, em Portugal também são muitas as figuras públicas que lamentaram a partida do ator e humorista.

"Não era amigo do Paulo Gustavo mas quase comprei os direitos da 'Minha mãe é uma peça', peça que ele tinha acabado de estrear. Ele simpaticamente responde, mais tarde porque ainda quero rodar muito o espetáculo. Foi daqui que nasceu a minha vontade de fazer a 'Esperança'. Só por isso, obrigado. Um abraço a todos os meus amigos que eram grandes amigos dele e toda a sua família. O humor ficou mais pobre", disse César Mourão.

Nas stories da mesma rede social, Carolina Deslandes, Sofia Ribeiro, Pedro Carvalho ou Maria Rueff, foram outros dos muitos nomes de artistas portugueses que também fizeram questão de prestar um tributo a Paulo Gustavo. Veja na galeria.

