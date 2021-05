O marido de Paulo Gustavo, Thales Bretas, recorreu às suas redes sociais na manhã de quarta-feira para reagir pela primeira vez à morte do grande amor da sua vida. O ator e humorista brasileiro perdeu a vida aos 42 anos, vítima da Covid-19.

Thales, que tinha dois filhos em comum com Paulo Gustavo, com quem estava há sete anos, declarou todo o seu amor através de um emotivo tributo.

"Ainda é muito difícil processar tudo o que aconteceu nos últimos dias... A nossa caminhada tinha tudo para ser longa! Linda, como vinha sendo... tão feliz! E foi muito", começa por declarar, lembrando o quanto foi feliz por ter o "privilégio" de conviver com Paulo.

"Espero poder passar um pouco do teu legado de generosidade, afeto, alegria e amor. És um furacão! Uma estrela que brilhou muito aqui na Terra, e vai brilhar ainda mais no céu, a olhar pela nossa família sempre!!! Eu amo-te tanto... e amar-te-ei sempre, para o resto da minha vida! Não consigo escrever um centésimo do quanto foste e és importante para mim e para o mundo. E continuarás a ser, eternamente...", continua, comovendo fãs, seguidores e as muitas figuras públicas que admiravam o talento e generosidade do artista.

"Peço desculpas aos amigos e aos fãs por não conseguir elaborar tudo como gostaria e responder a todos. Estou a viver um turbilhão de sensações. Obrigado pelas energias positivas e orações. Muito amor tenho recebido, espero num momento mais oportuno conseguir retribuir! Beijos saudosos...", pode ler-se, por fim, na emotiva publicação.

Leia Também: Famosos choram a morte de Paulo Gustavo. "Dos maiores artistas do Brasil"

Leia Também: Morreu Paulo Gustavo. Ator e humorista brasileiro tinha 42 anos