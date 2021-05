A cultura brasileira está de luto, morreu ao fim do dia de terça-feira, 4 de maio, Paulo Gustavo. O ator e humorista, de apenas 42 anos, perdeu a batalha contra a Covid-19.

Horas depois de ser anunciada a trágica notícia, as redes sociais inundaram-se de homenagens de artistas brasileiros e portugueses que se cruzaram com a simpatia e talento inegável de Paulo Gustavo.

Cláudia Raia mostrou-se de coração partido com a partida do amigo:

"Hoje o nosso país está de luto, um dos maiores artistas deste país deixou-nos! Paulo Gustavo, meu amor, sei que lutaste bravamente pela tua arte, pelos teus sonhos e pela tua vida! O céu vai receber-te hoje com aplausos e com muito amor, cumpriste a tua missão com muita alegria e amor! Desejo que Deus conforte profundamente toda a tua família! Thales Bretas [marido de Paulo Gustavo], meu amor, conta sempre comigo, desejo-te muita força", declara a atriz.

Cleo Pires juntou-se às homenagens:

"Ele, que dedicou a vida a fazer-nos sorrir, hoje leva-nos às lágrimas. Um dos maiores artistas da sua geração, um pai amoroso, um amigo querido, um filho amado... são tantos 'Paulos' que vão embora hoje. Quero deixar registrado o meu agradecimento, como artista, como brasileira, marcaste a história deste país. O teu legado será gigante, assim como o teu talento. Aos familiares do Paulo e dos mais de 400 mil brasileiros que perderam a vida nesta pandemia, desejo força, luz e todo o meu carinho", escreve a atriz.

Reynaldo Gianecchini dedicou um "bravo" ao colega e amigo.

Susana Vieira lembrou a genialidade de Paulo Gustavo:

"Obrigada, querido! Foste genial a alegrar as nossas vidas de maneira especial e única. Para sempre nos nossos corações! Todo o meu amor aos familiares", pode ler-se na publicação da atriz.

Juliana Paes quis igualmente homenagear o amigo através de uma publicação na sua conta de Instagram.

"Vai em paz, meu querido... LUZ e AMOR esperam por ti! A tua presença neste plano foi alegria mandada por Deus", declarou.

Deborah Secco declarou o seu amor por Paulo Gustavo: "Amo-te para sempre", garantiu.

Débora Falabella diz estar a sentir uma "tristeza sem fim" por perder "este artista tão brilhante".

"Muita força e amor para os familiares e amigos. Tristeza sem fim perder mais uma vida. Já são mais de quatrocentas mil mortes neste país desgovernado", lamentou ainda a atriz.

Ana Hickmann ainda nem acredita "que é verdade".

"Trouxe alegria e gargalhadas para todos em casa. Acho que Deus queria um pedacinho de ti com ele. Os meus sentimentos a toda a família, ao teu marido Thales Bretas e filhos, amigos e fãs desta lenda. Muita força a todos. Queria tanto ter tido a possibilidade de te conhecer", escreve a apresentadora.

Bruno Cabrerizo mostrou-se perante uma "tristeza profunda".

"Oh Paulo, que tristeza profunda que sinto neste momento. Faltam-me palavras. Serás ETERNO! Os meus sentimentos a toda a tua família", escreve o ator.

Vera Fischer lamentou nunca ter conhecido pessoalmente Paulo Gustavo e realçou o quanto sempre o adorou.

"Nunca te conheci, sempre te amei!!! Não nos conhecemos, nunca trabalhamos juntos, mas sempre admirei o teu talento incontestável, o teu humor e a tua gana de vida", pode ler-se na publicação da atriz.

Em Portugal, destacam-se a homenagem de Joaquim Monchique.

"Obrigado por tantas horas de alegria! Até sempre, Querido Amigo", declarou o ator na sua conta oficial de Instagram.

Katia Aveiro, irmã de CR7, também lamentou a perda.

"Sorte dos que estão lá em cima no céu, porque aqui em baixo está tudo triste com esta partida. Gostava tanto dele... merda. Descansa em paz", escreve a empresária.

