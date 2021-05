"Ai, tanta coisa que eu queria dizer-vos antes de ir embora", é desta forma que começa um vídeo de Paulo Gustavo que nas últimas horas se tornou viral.

As imagens foram gravadas antes da morte do ator, fazendo parte do especial de Ano Novo da Globo, mas a verdade é que a mensagem que elas transmitem se tornou ainda mais atual com a morte do popular ator e humorista brasileiro, que aos 42 anos perdeu a batalha contra a Covid.19.

"Rir é um ato de resistência. Agora estamos a precisar desta máscara chata para protegermos o rosto deste vírus, e infelizmente esta máscara esconde algo muito precioso para nós brasileiros: o sorriso. Ele está tapado, tem de ficar tapado mas ele existe e ele não vai deixar de existir", refere Paulo Gustavo, com a simpatia e humildade que o caracterizavam.

"Enquanto esta vacina tão esperada não chega para todos, é bom lembrar que contra o preconceito, intolerância, a mentira, a tristeza, já existe vacina: é o afeto, é o amor. Então diga o quanto você ama a quem você ama, mas não fiquem só na declaração, amem na prática. Amar é ação, amar é arte. Muito amor... até logo", e assim termina o vídeo, que visto agora até parece ter sido gravado como uma espécie de despedida.

Paulo Gustavo estava internado desde março com Covid-19, no último domingo teve uma embolia pulmonar que fez piorar o seu estado de saúde. A morte do artista brasileiro, considerado um génio do humor, foi declarada na terça-feira.

