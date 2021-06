Angélica Jordão sofreu no último sábado um duro golpe. Depois de ter perdido a filha às 23 semanas de gestação e de um pequeno braço de ferro com o hospital para conseguir o corpo da bebé e assim realizar-lhe um funeral, a ex-concorrente de reality shows como 'A Quinta' e 'Casa dos Segredos - O Reencontro' viu a urna da menina ser roubada.

Angélica estava em Gaia com Sofia Sousa, com quem ia viajar para Fátima, seguindo depois para Lisboa para embarcar para o Dubai, onde vive atualmente com o marido, quando o pesadelo começou. As duas amigas fizeram uma paragem e estacionaram o carro de Sofia, percebendo na chegada ao veículo que este tinha sido assaltado.

Entre os vários pertences furtados estava a urna com as cinzas da bebé de Angélica, Lua.

Angélica usou as suas redes sociais para apelar, em verdadeiro desespero, que lhe devolvessem a urna da bebé. As suas lágrimas e palavras de sofrimento comoveram os seguidores e até as figuras públicas se juntaram ao apelo.

Contudo, Angélica acabou vítima de ameaças, falsos testemunhos sobre o paradeiro das cinzas e brincadeiras sobre o tão sensível tema. Chegaram a existir anuncios na Internet sobre a venda da urna, tendo os autores sido denunciados às autoridades e levando a jovem a perder a esperança e fé.

Sem esperança e triste com o desfecho pouco animador da situação, a ex-concorrente de 'A Quinta' decidiu nas últimas horas afastar-se das redes sociais.

A imagem do momento em que Angélica se despediu da filha© Reprodução Instagram/ Angélica Jordão

