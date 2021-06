Depois de expor as mensagens cruéis que recebeu no Instagram, a propósito do desaparecimento das cinzas da filha, Angélica Jordão informou nesta plataforma social que tomou uma decisão: afastar-se das redes sociais.

"Quando eu fiz os vídeos a apelar que a urna da Lua fosse devolvida nunca pensei que tomasse estas proporções! Estava e estou desesperada, e fico ainda mais com a mente suja e deplorável das pessoas", desabafa numa storie.

"Agradeço, de coração, todas as pessoas que partilharam, que enviaram mensagens, que apoiaram e que tornaram o meu coração um pouco mais calmo", acrescenta.

"Hoje saio das redes sociais. Vai continuar aberto, mas não vou ter acesso ao meu Instagram, mas sim a minha família. Vou voltar para o Dubai, segunda-feira, para perto do meu marido e tentarmos fazer o luto de outra forma", completa.

Mensagem deixada por Angélica Jordão nas redes sociais© Instagram - Angélica Jordão

