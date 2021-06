A ex-concorrente do reality shows da TVI revelou que chegou a entrar em contacto com os aterros sanitários do Porto e de Gaia.

Angélica Jordão comoveu os internautas depois de ter revelado nas redes sociais que as cinzas da sua filha, Lua, tinham sido roubadas, uma vez que se encontravam no carro de uma amiga que foi furtado. Desesperada, a ex-concorrente de reality shows da TVI pediu que as pessoas que levaram as coisas devolvessem as cinzas da filha, apelo que até ao momento não surtiu efeitos, conforme a própria revelou hoje, dia 1, na sua conta de Instagram. "Infelizmente até agora não foi encontrada a urna da Lua. Liguei para os aterros sanitários de Gaia e Porto, foram atenciosos e disseram que iam ficar com atenção, mas não tinha sido encontrado nada! Neste momento infelizmente perdi a esperança e perdi toda a minha fé", confessou. Mensagem deixada por Angélica Jordão nas redes sociais© Instagram - Angélica Jordão Leia também: Desespero de Angélica Jordão após roubo da urna da filha comove famosas Um bocadinho de gossip por dia, nem sabe o bem que lhe fazia. Subscreva a newsletter do SAPO Lifestyle. Subscrever Já subscrevi Os temas mais inspiradores e atuais! Ative as notificações do SAPO Lifestyle. Subscrever Não perca as últimas tendências! Siga o SAPO nas redes sociais. Use a #SAPOlifestyle nas suas publicações. Instagram