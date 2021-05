A história de Angélica Jordão e o sofrimento pelo qual está a passar nas últimas horas não deixam ninguém indiferente. A ex-concorrente de reality shows como 'A Quinta' e 'Casa dos Segredos - O Reencontro' viu as cinzas da filha bebé serem roubadas do carro onde as transportava.

O apelo desesperado de Angélica para que seja devolvida a urna da sua bebé, que morreu com quase 24 semanas de gestação, tornou-se viral nas redes sociais e são várias as figuras públicas que nas últimas horas usaram as suas páginas para reforçarem a mensagem desta mãe.

Melanie Jordão, namorada de Diogo Piçarra e irmã de Angélica, lamenta que a situação esteja a tomar outras proporções com pessoas a tentarem enganar a jovem com mentiras e tentativas de burla.

"Só quero que isto acalme para que quem tem a urna se aperceba que basta entregar o que não lhe pertence para que a minha irmã sossegue o seu coração e deixe de sentir que perdeu a filha duas vezes. Ela está bastante vulnerável e só quer a sua bebé de volta", escreve a maquilhadora.

Carolina Deslandes juntou-se aos apelos com a seguinte mensagem:

"Esta é a fotografia de uma mãe a despedir-se da sua filha. Peço desculpa se têm vontade de desviar os olhos, mas o assunto que trago é URGENTE. Assaltaram o carro onde estavam as cinzas desta bebé, e a mãe está desesperada. Não consigo imaginar a dor, a revolta, a angústia. O carro foi assaltado na Rua General Torres, Caminho Cais de Gaia. Quem quer que tenha sido, entreguem à polícia. Ela não quer mais nada do que levaram, só quer a sua filha. Ajudem, partilhem. Ninguém merece passar por isto", pede a cantora, que às suas palavras junta a fotografia em que Angélica se despede do corpo da filha.

Liliana Aguiar, amiga de Angélica, reforça o pedido: "Isto sim, é dor. Por favor, quem assaltou o carro da minha amiga, que está desfeita por dentro, mandem só, por favor, uma mensagem nem que seja anónima. Marquem encontro só para lhe dar as cinzas da filha dela, só quer isso. Respeitem um momento tão ingrato e doloroso para qualquer ser humano".

Cristiana Jesus partilha os vídeo de Angélica e implora para que a urna da bebé seja devolvida. "Este vídeo é de uma mãe completamente desesperada, a Angélica, que perdeu a sua filha à relativamente pouco tempo e para agravar a sua dor assaltaram o carro onde estavam as cinzas da menina. Peço e imploro como mãe que devolvam a menina a esta mãe, para que consiga fazer o seu luto, para que consiga sobreviver. É desumano, é uma dor muito grande. Por favor. Tenham compaixão. Tenham empatia. Sinto-me inútil, a única coisa que posso fazer é utilizar a minha plataforma para conseguir chegar a mais pessoas. É só. Por favor", pode ler-se na sua publicação.

As cinzas da bebé de Angélica Jordão foram roubadas do carro de Sofia Sousa, que foi assaltado na tarde de sábado enquanto estava estacionado na rua do Pinhal, em Gaia. Caso tenha alguma informação relevante sobre o caso deve entrar em contacto com as autoridades locais, que estão já a investigar a ocorrência.

