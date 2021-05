Angélica Jordão vive um novo pesadelo. Depois de ter perdido a filha com quase 24 semanas de gestação e de uma 'luta' para conseguir que o hospital lhe desse o corpo da bebé para conseguir realizar as cerimónias fúnebres, a ex-concorrente do programa 'Casa dos Segredos' viu as cinzas de Lua serem roubadas da mala de um carro onde seguia.

"Roubaram as cinzas da minha filha, por favor, por favor, devolvam", apela desesperadamente Angélica, em vídeos partilhados na sua conta oficial de Instagram.

"Por favor, por favor, eu só quero que a devolvam. Peçam dinheiro, eu pago", garante, pedindo a quem levou os seus pertences que devolva apenas as cinzas mesmo sem se identificar.

A caixa onde estavam as cinzas da filha de Angélica Jordão© Reprodução Instagram/ Angélica Jordão

Do carro, que pertencia a Sofia Sousa, também ela ex-concorrente da 'Casa dos Segredos', foram levados outros objetos e ainda os documentos e passaporte de Angélica Jordão - que se preparava para nos próximos dias voltar ao Dubai, onde vive atualmente.

A viatura assaltada encontrava-se estacionada na rua do Pinhal, em Gaia.

