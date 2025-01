Leocádia Pombo, conhecida como Leokádia desde que participou no 'Big Brother 2024', está a viver um momento particularmente delicado. A moçambicana precisa com urgência de trazer o filho, um menino com 12 anos, para Portugal e não tem meios financeiros para o fazer.

Sem mais recursos, a ex-concorrente do 'Big Brother' criou uma página de GoFundMe para conseguir os 1.300 euros de que precisa.

"Venho pedir ajuda porque quero trazer o meu filho para Portugal, onde trabalho atualmente", pode ler-se na referida página.

Locádia explica que o menino "foi operado há pouco tempo" e que, por isso, tem "urgência em trazê-lo".

"Aqui, com certeza, ele terá mais cuidados e estará comigo. A saudade já começa a apertar por dentro, por favor ajudem-me", apela.

Veja aqui a página GoFundMe criada pela ex-concorrente do 'BB'.

