Depois de ter anunciado que estava de saída da TVI logo no início de 2021, Fátima Lopes termina o ano com o regresso ao pequeno ecrã.

Logo ao início desta semana, foi anunciado que a apresentadora iria regressar à estação onde deu início à sua carreira.

“Estou muito feliz pelo regresso à casa que me viu nascer. Foi na SIC que me fiz apresentadora e onde cresci como profissional", dizia a apresentadora num comunicado que foi enviado pelo canal.

Por sua vez, Daniel Oliveira, diretor de programas da SIC, não escondeu o entusiasmo de ter Fátima Lopes a "reforçar a equipa de sonho".

Momentos depois do comunicado ter chegado às redações, Fátima Lopes não tardou em reagir à novidade na sua página de Instagram, onde acrescentou: "Recomeço entusiasmada, cheia de vontade de abraçar novos desafios e contente por fazer parte da celebração dos 30 anos da SIC".

Sendo esta a grande novidade no que diz respeito à televisão portuguesa, destacamos esta semana na rubrica Foto da Semana a imagem do encontro de Fátima Lopes com Daniel Oliveira. No Instagram, a apresentadora publicou imagens deste momento, aproveitando também para agradecer todo o carinho que recebeu.



© João Maria Catarino

A apresentadora já tem um projeto em mãos neste regresso à televisão, estando encarregue de ser a anfitriã da primeira Gala dos Sonhos da Associação Sara Carreira. No 'Casa Feliz', afirmou: "Disse que regressaria quando me fizesse sentido. Quando o Daniel [Oliveira] me falou desta gala, achei que só por si era motivo para regressar. É algo muito importante para todos, porque simboliza muitas coisas".

Durante a conversa com Diana Chaves e João Baião, na quarta-feira, 17 de novembro, Fátima Lopes aproveitou o momento para elogiar publicamente a dupla que apresenta as manhãs da SIC. "Vocês são verdadeiros"

Além disso, no 'Casa Feliz' falou ainda da reação do filho mais novo, Filipe, de 12 anos, quando a apresentadora lhe contou sobre o regresso à SIC. O menino ficou muito contente.

Entretanto, nas redes sociais foram destacadas algumas imagens do encontro de Fátima Lopes com Daniel Oliveira depois de anunciarem a novidade.

E se a semana começou com o anúncio do regresso à SIC, acabou com outra mudança: o look. A apresentadora mostrou, esta quinta-feira, 18 de novembro, que decidiu mudar de visual, estando com o cabelo visivelmente mais curto.

De destacar também que esta novidade chegou dias depois de Fátima Lopes ter estado em conversa com Manuel Luís Goucha.

