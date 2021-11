Fátima Lopes esteve esta quarta-feira, 17 de novembro, no programa 'Casa Feliz', onde falou do seu regresso à SIC, 11 anos depois de ter deixado o canal. Segundo a apresentadora, quem ficou muito feliz com a novidade foi o filho, Filipe, de 12 anos.

"Ao meu filho só contei quando o fui buscar à escola, como não teve com o telefone o dia todo, não sabia. Teve muita graça", começa por lembrar Fátima

"'Filipe, tenho uma notícia boa para te contar. A mãe voltou para a SIC'; 'Estás a brincar... mas quando? Já estás?'; 'Sim, amanhã'; 'Ai tão bom!'", relatou a apresentadora.

Leia Também: Fátima Lopes elogia Diana Chaves e João Baião: "São verdadeiros"