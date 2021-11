Fátima Lopes está de regresso à SIC. A grande novidade foi confirmada esta semana, sendo que hoje, 17 de novembro, a apresentadora foi ao programa matutino 'Casa Feliz', onde esteve à conversa com Diana Chaves e João Baião.

"Estou muito contente. Foi muito engraçado entrar aqui sabendo porque é que entrava. Confesso que com alguma emoção, que não deixou de ser um estúdio que foi inaugurado ainda por mim na altura", nota, sublinhando que foi nesta estação que nasceu enquanto comunicadora.

Na perspectiva de Fátima a ida para a SIC fez todo o "sentido", garantindo que não sente qualquer arrependimento do seu percurso. "Fui crescendo como apresentadora, venho diferente. Volto um bocadinho sábia", evidencia.

A apresentadora irá ser a anfitriã da 1.ª Gala dos Sonhos Sara Carreira, proposta que a levou a aceitar regressar à SIC. "Regresso com a apresentação no dia 1 de dezembro. É uma coisa impactante, para mim e para toda a gente. Disse sempre que regressaria quando me fizesse sentido, não regressaria por uma razão qualquer. Quando o Daniel [Oliveira] me falou desta gala, achei que só por si era motivo para regressar. É algo muito importante para todos, porque simboliza muitas coisas. Podem ter a certeza que nesse dia estarei particularmente feliz por regressar num momento como esse. Além de que eu tenho um grande carinho pela família Carreira. Este regresso é como um abraço gigante que lhes estou a dar".

Nesta mesma entrevista, a convidada agradeceu ainda as mensagens que recebeu de amigos e admiradores nas redes sociais. "Mandaram-me mensagens muito sentidas. Foi um dia lágrimas boas", confessou.

Leia Também: "Foi assim que a família SIC recebeu Fátima Lopes 11 anos depois"