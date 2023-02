Madonna foi um dos nomes que mais se ouviu falar no mundo cor de rosa depois de ter marcado presença na gala dos Grammy. Isto porque a atriz surgiu (quase) irreconhecível. "O que é que aconteceu com a cara da Madonna?", perguntaram muitos fãs.

"Ela quer parecer como a 'Madonna dos anos 2000' e refere-se a si mesma na terceira pessoa", explicou, entretanto, uma fonte próxima da 'rainha da pop'.

As fotografias da artista correram a imprensa nos dias que se seguiram à gala, e por isso é que destacamos hoje na rubrica Foto da Semana, do Fama ao Minuto, uma imagem de Madonna nos Grammy.

© Getty Images

De recordar que, entretanto, a cantora já reagiu: "Em vez de se focarem no que eu disse no meu discurso [...], muitas pessoas optaram por falar apenas das fotografias que foram tiradas ao longe".

De destacar também que as imagens de Madonna não foram as únicas a merecer a atenção da imprensa. Também Ben Affleck deu muito que falar por surgir com um ar de pouca felicidade ao lado da mulher, Jennifer Lopez, nos Grammy.

