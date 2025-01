Jennifer Lopez esteve presente no Sundance Film Festival no domingo, 26 de janeiro, e deslumbrou com o look escolhido.

A atriz e cantora não passou despercebida pelo vestido escolhido, cheio de transparências.

Aos 55 anos, a artista exibiu a sua silhueta num visual preto, com um vestido com motivo que fazia lembrar uma teia de aranha, o cabelo apanhado e saltos pretos.

A escolha do vestido não foi ao acaso, uma vez que a atriz esteve na estreia do filme em que faz parte do elenco 'Kiss of the Spider Woman' [Beijo da Mulher Aranha].

© Neilson Barnard/Getty Images

