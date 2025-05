Além de ter deixado os seios à mostra, sem querer, na chegada à celebração dos 98 anos de John Kander, Jennifer Lopez também 'arrasou' com um vestido que se destacava pela sensualidade.

A artista, de 55 anos, usou mais do que um visual nesta noite de festa, em Nova Iorque, e um dos looks foi um vestido justo Zuhair Murad, preto e com transparência, de malha, que fazia lembrar as teias de aranha.

Quem mostrou este visual da cantora, de 55 anos, foi a estilista da artista, Mariel Haenn, através de uma publicação que fez no Instagram, na quarta-feira, dia 21 de maio.

O look ficou completo com joias da Yeprem e o cabelo apanhado.

