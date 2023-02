Ben Affleck esteve ao lado de Jennifer Lopez nos Grammy e ficou no centro das atenções pelas expressões que não pareciam de muita felicidade.

O ator acabou por alvo de várias observações nas redes sociais, mas Jennifer Lopez garante que viveu bons momentos com o marido na noite da gala.

Ao partilhar um vídeo com várias imagens do evento, a cantora escreveu: "Sempre os melhores momentos com o meu amor, o meu marido".

