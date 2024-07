Jennifer Lopez e Ben Affleck têm estado no centro das atenções neste últimos tempos devido aos rumores de separação.

Apesar de não haver nenhuma confirmação oficial, o certo é que são muitos os pormenores que levam a acreditar que o casal está distante, como o facto de o ator não ter estado na (grande) festa de aniversário de Jennifer.

No entanto, a cantora mantém uma moldura do casamento com Ben na casa que tem nos Hamptons.

Ao republicar vídeos de amigos - que gravaram em sua casa - nas stories da sua página de Instagram, o referido retrato pode ser visto e este pormenor não passou despercebido aos olhos da imprensa internacional.

© Jennifer Lopez/Instagram