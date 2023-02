Madonna deu que falar na gala dos Grammy, que aconteceu no passado fim de semana, mas não pelos motivos mais esperados. A artista surpreendeu ao surgir com um rosto visivelmente diferente, de acordo com os fãs, fruto de sucessivas intervenções estéticas.

Segundo uma fonte revelou ao The Post, a cara da artista - onde se destacam as maçãs do rosto mais pronunciadas - são fruto de uma obsessão de Madonna.

"Ela não se apercebe que está a ficar como uma caricatura dela mesma", defende.

"Ela quer parecer como a 'Madonna dos anos 2000' e refere-se a si mesma na terceira pessoa", acrescentou uma outra fonte próxima da 'rainha da pop'.

"Ela sabe perfeitamente que a sua cara é uma das famosas do mundo, por isso, não quer ser uma versão caricatural de si mesma. Mas também quer as maçãs do rosto mais elevadas pelas quais ficou famosa - e a melhor forma de conseguir isso é com preenchimento", nota.

De facto, esta zona da cara tem merecido uma atenção especial da cantora. "[Ela ouviu que] as maçãs do rosto escondem as linhas de expressão e tornou-se obcecada com isso. Por isso, as bochechas continuarão 'inchadas', mesmo que as pessoas achem que a deixam estranha ou com uma cara gorda", faz saber.

A mesma fonte dá ainda conta que Madonna usa outras ferramentas para manter um aspeto jovem como a maquilhagem e cremes.

