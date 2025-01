No meio de tantos memes que percorrem as redes sociais hoje em dia, houve um que se tornou intemporal. A conhecida expressão de uma menina de dois anos, sentada na cadeirinha do carro.

Mais de uma década depois, Chloe Clem já não é a menina de dentes de fora que se transformou nos famosos stickers do Whatsapp, mas sim uma jovem de 14 anos que, com a sua imagem, conseguiu mais de 620 mil seguidores no Instagram e quase 300 mil subscritores no canal de YouTube da família.

Mas será que conhece a história por detrás do meme 'Side Eyeing Chloe'? A foto trata-se de uma captura de ecrã tirada ao vídeo publicado pela família no YouTube em 2013. Katie, mãe de Chloe e da sua irmã mais velha, Lily, disse-lhes que as estava a levar para a escola quando, na verdade, tinha preparado uma surpresa para as meninas - uma viagem à Disneyland. Ao fazer esta revelação, Chloe faz então aquele que viria a ser o conhecido 'olhar de lado'.

Inicialmente, Katie publicou apenas a reação de surpresa de Lily no Facebook, mas os seus amigos incentivaram-na a partilhar o momento completo no YouTube. Consequentemente, a família foi convidada a ficar na Dream Suite da Disneylândia e pôde visitar a cidade de Nova Iorque. O vídeo ultrapassou mais de 20 milhões de visualizações em janeiro deste ano.

"O vídeo da Lily foi um sucesso momentâneo. Mas o da Chloe, por causa do meme, foi simplesmente uma loucura", começou por contar Katie à People.

"As minhas amigas diziam: 'Tens de ver isto. É uma loucura'. Então fui ao Tumblr e lembro-me de ver o rosto da Chloe em todo o lado. Foi aí que percebi que alguém tinha tirado um print do vídeo e transformado num meme, porque não fomos nós", revelou à mesma fonte.

Katie revelou ainda que no primeiro dia na Disneyland, Chloe começou a ser reconhecida. "Ela tinha 2 anos e as pessoas aproximavam-se dela. Estavam a delirar. Tiravam fotografias com ela", contou.

A família detém os direitos de autor da imagem, por isso, conseguiram utilizá-la para fins comerciais. Katie e o marido, David, conseguiram patrocínios e fizeram acordos com empresas como o Google Pixel. Em 2021, venderam a imagem como NFT por cerca de 60 mil euros.

A verdade é que tudo isto 'salvou' a família de Chloe, tal como revelou a sua mãe à People.

"Há 10 anos, éramos tão pobres. Isto aconteceu connosco e pensámos: 'O quê?' Conseguimos pagar contas. Conseguimos trocar o nosso pequeno apartamento, onde vivíamos os quatro. Esse dinheiro ajudou-nos a sobreviver durante uma década. Cada cêntimo, tirando o que poupámos, serviu para nos ajudar a ultrapassar dificuldades. Renda, contas, comida", revelou Katie.

Além da melhoria geral no estilo de vida, devido ao meme, Chloe visitou o Brasil duas vezes: uma quando tinha cerca de 4 anos e outra quando tinha 6. As viagens foram pagas pela Google, com o objetivo de conhecer os seus fãs.

"A América do Sul é obcecada pela Chloe. Ela é muito famosa no Brasil. Não sei como nem porquê", disse Katie à People.

Ao início, Katie afirma que estava comprometida com o YouTube. Quando publicava consistentemente, o canal acumulava cerca de 300.000 subscritores, com alguns vídeos a chegar às milhões de visualizações.

No entanto, as partilhas diminuíram no final de 2020 e, desde então, o canal da 'Clem Family' publicou apenas dois vídeos no: um em julho de 2021 e outro mais recentemente, em junho de 2024.

A queda no conteúdo foi intencional. Assim que Katie percebeu que o entusiasmo dos filhos estava a diminuir, rapidamente confiou nos seus instintos. Ela afirma que "nunca houve bandeiras vermelhas" durante o auge da fama de Chloe, mas também reconhece que as suas filhas nunca concordaram tecnicamente em participar nos vídeos.

Chloe, agora com 14 anos, quer seguir o seu próprio percurso nas redes sociais. A mãe irá continuar a supervisionar os conteúdos publicados.

Leia Também: "Quando consumia drogas conseguia ser uma pessoa muito má"

Leia Também: Depois de cinco meses de namoro, Anitta pode estar solteira