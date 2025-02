Lily Allen está, aparentemente, a atravessar uma fase muito difícil após a separação do marido.

Esta semana, várias fontes confirmaram à People, que a cantora está separada após quatro anos de casamento com David Harbour.

"Ela está devastada e não está bem", revelou uma fonte à referida publicação.

A artista tem duas filhas, Marnie Rose (12 anos) e Ethel Mary (de 13), fruto do relacionamento com o ex-marido Sam Cooper, e esta separação de Harbour tem sido "muito difícil para ela e para as meninas".

"Tem sido um mau início de ano novo, mas a Lily é forte. Ela é muito boa a priorizar-se quando é preciso."

Leia Também: "Quando consumia drogas conseguia ser uma pessoa muito má"