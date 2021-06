Esta quinta-feira foi de grandes emoções para o clã Aveiro. Cristianinho, filho mais velho de Cristiano Ronaldo, celebrou o 11.º aniversário e viveu um dia que ficará para sempre na sua memória.

Longe do pai, que teve de viajar de Budapeste para Munique juntamente com a seleção nacional a propósito do segundo jogo de Portugal para o Euro 2020, o menino passou a data na companhia de Georgina Rodríguez e dos irmãos - Alana Martina e os gémeos Eva e Mateo - num parque de diversões em Madrid.

A animação esteve garantida, mas também não faltou solidariedade, uma vez que Cristianinho passou também parte do dia com crianças da Fundação Esfera, que trabalha na inclusão de crianças e jovens com deficiência intelectual.

Pelas redes sociais, além das declarações de amor que recebeu de vários elementos da família - como Dolores Aveiro e Cristiano Ronaldo -, Cristianinho viu também o seu dia especial assinalado com uma publicação de Georgina Rodríguez.

A companheira de CR7 partilhou com os fãs como foi passado o dia, tendo-se destacado a ternurenta fotografia em que aparece com os filhos no parque de diversões em Madrid. Imagem que elegemos para a rubrica Foto da Semana.



© Instagram - Georgina Rodríguez

Leia Também: Look da Semana: Rita Pereira camaleónica no 'All Together Now'