Cristianinho celebrou em grande o seu 11.º aniversário. O filho mais velho de Cristiano Ronaldo não contou com a companhia do pai, que está ao serviço da Seleção Nacional, mas foi rodeado dos irmãos, Alana e os gémeos Eva e Mateo, de Georgina Rodríguez e de alguns amigos que fez a festa num parque de diversões alugado para a ocasião.

Porém, antes do momento vivido em família, Cristianinho dividiu a festa do seu aniversário com os meninos da Fundação Esfera - que trabalha na inclusão de crianças e jovens com deficiência intelectual e é apadrinhada por Georgina Rodríguez.

Nas suas redes sociais, a namorada de CR7 partilhou as imagens deste bonito gesto solidário de Cristiano Ronaldo Júnior.

"Que lindo dia passámos ontem em Pedraza com os meus meninos da fundação Esfera. Mil obrigadas, querida Samantha Vallejo Nagera, por nos receberes em tua casa. Este dia ficará para sempre gravado na minha memória", pode ler-se na legenda das imagens. Confira a galeria para vê-las.

