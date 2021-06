Esta quinta-feira, 17 de junho, é um dia muito especial no seio da família de Cristiano Ronaldo. O filho mais velho do craque de futebol, Cristianinho, completa 11 anos de idade, data que foi festejada com uma celebração entre família, conforme se pode ver pela mais recente publicação que a modelo fez nas redes sociais.

"Felicidades meu príncipe. É um prazer ver-te crescer dia a dia e ver no homenzinho que te estás a tornar. Obrigada por nos fazeres sentirmos tão orgulhosos de ti. Obrigada por seres o melhor irmão mais velho, filho e companheiro de vida", começa por dizer.

"Emociona-me ver nos teus olhos tanta alegria e agradecimento pelo dia de hoje. Obrigada por me fazeres sentir a melhor mãe do mundo a cada dia. O papá, a mamã e os irmãos amam-te", completou.

