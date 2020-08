Olavo Bilac viu o seu nome envolvido na polémica que esta semana dominou as redes sociais. A motivar as duras críticas de que o músico foi alvo está a imagem, que marcou a atualidade por motivos menos simpáticos, e que esta semana elegemos como: Foto da Semana.

Trata-se na verdade de uma fotografia onde o músico surge ao lado do deputado André Ventura após ter atuado num jantar do partido Chega.

A resposta de Olavo Bilac às críticas

Condenado por estar a associar-se ao partido Chega, Olavo recorreu às suas redes sociais para apresentar uma explicação aos seus seguidores.

"Confesso que na altura encarei isto só mesmo como mais uma atuação e mais uma selfie, especialmente numa altura em que eu, os músicos que me acompanham e os técnicos têm quase a totalidade do seu ganha pão cancelado desde Março... Mas percebo que errei. Nunca pretendi apoiar o Chega, assim como nunca apoiei qualquer força política para as quais já toquei ao longo de toda a minha carreira", refere o músico, assumindo que não pensou nas consequências que a sua atuação e a fotografia em causa poderiam causar.

As críticas continuaram mesmo depois do pedido de desculpa

Manuel Luís Goucha lamentou as acusações ao músico, mas revelou não concordar com o facto de este ter vindo a público explicar a situação e apresentar um pedido de desculpa.

"Pois eu, tanto tiro uma foto com André Ventura como com Catarina Martins, se mo pedirem, claro, e a metro e meio de distância de cada um", refere o rosto da TVI.

Goucha indignado com críticas a Olavo Bilac: "Não vivemos em democracia?"

Certo é que a opinião do apresentador acabou por dar que falar e, uma vez mais, motivar duras críticas. O apresentador foi chamado de "facho".

Também Iva Domingues resolveu manifestar a sua opinião perante as palavra do colega.

Diogo Piçarra foi outro dos artistas que criticou Olavo Bilac publicamente. O interprete de 'Paraíso' falou em "falta de caractér" após o pedido de desculpa, mas recusou que as suas palavras fossem um ataque ao colega.

O processo judicial da banda Santos&Pecadores contra Olvao Bilac

O tema veio à toa após a banda reagir à polémica, mas a verdade é que o processo judicial de que se fala em nada está relacionado com a fotografia de Olavo e Ventura.

A banda Santos&Pecadores, da qual Olvao Bilac fez parte no papel de vocalista, demarcou-se de "qualquer atitude" tomada pelo cantor. E no seguimento destas declarações informou que existe um processo judicial contra o músico, interposto "por usurpação, abuso e delapidação do património da banda, assim como o incumprimento do contrato" que os liga a Olavo Bilac.

Por seu turno, Olavo Bilac diz desconhecer qualquer processo judicial dos Santos&Pecadores.

