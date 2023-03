Os últimos tempos têm sido, no mínimo, desafiantes para Isabel Figueira. Conforme a atriz e apresentadora revelou no início desta semana na sua página oficial de Instagram, no passado mês, durante uns exames de rotina, foi diagnosticada com um tumor no ovário esquerdo.

"Infelizmente, descobri que tenho um tumor no ovário esquerdo, com 6 cm por 5 cm, sem certezas do que é, cujo o diagnóstico só saberei depois de ser retirado e analisado", referiu.

Nesse mesmo dia, 28 de março, Isabel foi operada de maneira a que o tumor fosse removido e levado para análise.

Nas redes sociais, a personalidade agradeceu o apoio e carinho que recebeu de amigos e fãs nas redes sociais, tendo sido Cláudio Ramos um deles.

Por seu turno, esta quinta-feira, 30 de março, Isabel gravou um vídeo a falar da recuperação, que confessou ser um pouco "dolorosa".

Os próximos tempos serão de ansiedade e incerteza, sendo que as dúvidas só se dissiparão quando souber o resultado dos exames. Tendo isto em conta, e enviando toda a força a Isabel Figueira, destacamos o seu retrato - representativo desta luta - como 'Foto da Semana'.



© Instagram - Isabel Figueira

