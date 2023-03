Isabel Figueira vive uma fase particularmente frágil. A apresentadora de televisão, de 42 anos, revelou nas redes sociais que descobriu que tinha um tumor no ovário esquerdo após a realização de exames de rotina.

"Em 2020 foi me diagnosticado uma Policitemia Vera (uma doença no sangue) hoje em dia, graças a Deus, está controlada, o que me levou a ser mais rigorosa em relação à minha saúde e a cumprir com rigor os meus exames de rotina. No mês passado ao fazer esses exames recebi novamente uma notícia que mudou tudo", começa por descrever.

"Infelizmente, descobri que tenho um tumor no ovário esquerdo, com 6 cm por 5 cm, sem certezas do que é, cujo o diagnóstico só saberei depois de ser retirado e analisado", informa.

A apresentadora confessa que a notícia "tem sido difícil de aceitar", não conseguindo evitar o medo, ainda assim, tem contado com o "apoio incansável da família e amigos", a sua "fonte de conforto" neste momento.

"Hoje sou, finalmente, operada com o positivismo e a coragem que me fizeram sempre seguir em frente e vencer. Mesmo depois desta notícia continuei com todos os meus compromissos profissionais, sempre com um sorriso que me caracteriza e sem falhar", assegura.

Por fim, Isabel aproveita para deixar um alerta: "Para nunca tomarmos a nossa saúde como garantida, para marcarem aquela consulta que não param de adiar, para pararem e escutarem o vosso corpo, mas acima de tudo, para aproveitarem cada segundo da vossa vida e do que vos faz feliz".