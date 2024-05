Após ter destacado nas stories da sua página de Instagram várias imagens do momento em que subiu ao palco da Meo Arena, no sábado, com o filho Lucas no concerto de David Carreira, Carolina Carvalho fez uma nova partilha.

Ao destacar um vídeo com os melhores momentos da sua ida ao palco com o menino, de um ano, e da família reunida, a atriz disse: "Foi mágico. Parabéns, meu amor David Carreira, pelo espetáculo incrível que deste e parabéns a nós pela nossa família linda. Amo-nos".

A publicação rapidamente recebeu carinhosas reações na caixa de comentários. Veja abaixo.

De recordar que o pequeno Lucas é o primeiro e único filho do casal Carolina Carvalho e David Carreira.

Leia Também: Carolina Carvalho e Lucas sobem ao palco em concerto de David Carreira

Leia Também: David Carreira junta-se ao pai e irmão para homenagem a Sara