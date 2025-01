David Carreira e Carolina Carvalho iniciaram o novo ano no Brasil com direito a uma visita ao Santuário Cristo Redentor, no Rio de Janeiro.

Um momento especial que o cantor recordou, e destacou, na sua página de Instagram esta sexta-feira.

"Há lugares com energias mágicas, começar o ano no Cristo Redentor foi muito especial! E acontece exatamente no dia em fica disponível o concerto mais especial da minha Carreira, o Live Última Dança na Meo Arena já está saiu em todas as plataformas", começou por escrever num vídeo gravado no local.

"Que o vosso ano seja cheio felicidade e que possamos estar juntos muitas vezes em 2025", disse ainda na mesma publicação.

