Carolina Carvalho e David Carreira foram passar a Passagem de Ano ao Brasil. O 'casalinho' tem feito algumas partilhas das férias e, quase na hora da despedida, a atriz brindou os seguidores com mais imagens.

Este domingo, 11 de janeiro, Carolina mostrou os vários momentos vividos em casal.

No topo do Cristo Redentor o casal pareceu mais feliz que nunca, não esquecendo as festas e a praia que tiveram oportunidade de aproveitar.

"A vida 'offline' tem sido incrível", escreveu a atriz na legenda da partilha.



© Instagram - Carolina Carvalho

