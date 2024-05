David Carreira viveu grandes emoções durante o concerto que realizou na noite de sábado, dia 11 de maio, na Meo Arena, em Lisboa.

Além de ter visto subir ao palco a companheira Carolina Carvalho e o filho de ambos, Lucas, também contou com a presença do irmão Mickael e do pai Tony Carreira numa homenagem que fizeram a Sara.

A família juntou-se para cantar o tema 'Gosto de Ti', que David Carreira fez com Sara Carreira, e as imagens deste momento não tardaram a chegar às redes sociais.

De referir que, durante o concerto, David Carreira também cantou a música 'Vida Boa' com Juliette.

