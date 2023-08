Foi através das redes sociais que Pedro Granger falou publicamente de um episódio que o marcou.

O ator contou que esteve nas festas Nossa Senhora dos Remédios, em Lamego, onde conheceu a Dona Marília, "que encheu o seu dia e o deixou de sorriso no coração e de lágrima ao canto do olho".

Enquanto estava no local, relata, "deu por si a ver as várias barraquinhas e a parar numa que tinha verdadeiras obras de arte expostas".

"Perguntei o nome à senhora grande artista destas obras e fiquei a saber que se chamava Marília. Deixou-me filmar e ofereceu-me um raminho de flores feito por ela. Estava a ir-me embora mas voltei atrás pois tinha visto um presépio de uma originalidade e bom gosto fora do comum", detalhou.

"Depois de pagar, a Dona Marília olha para mim com o ar mais ternurento do mundo e diz-me numa voz carinhosa 'estou aqui desde manhã e foi a primeira coisa que vendi hoje, mas se calhar tinha que ser'. Apertou-se-me o coração e acabámos abraçados um ao outro numa gratidão mútua", revelou.

"Dona Marília, foi a última pessoa com quem falei hoje, e se calhar tinha de ser mesmo a última para me ir deitar com esse seu sorriso no meu coração e a sua humanidade e simpatia na memória", destacou de seguida.

"Se virem a dona Marília por aí dêem-lhe um beijinho meu e comprem-lhe uma das suas muitas obras de arte. É que para além de bonitas são feitas por uma pessoa bonita: A dona Marília", rematou.

