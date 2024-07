Depois das várias imagens que mostrou na ilha de Paros, Cristina Ferreira contou aos seguidores da sua página de Instagram um episódio que a marcou.

"Dois destes miúdos tinham uma camisola do Ronaldo. Um não tinha mais de três anos. Quando passámos por ele, de sorriso no rosto, cantou o nome do Cristiano. Disse que era o melhor do mundo", relatou.

"É emocionante ver como alguém pode inspirar assim uma criança. Milhões de pessoas", disse, por fim.

Leia Também: Ainda de férias, Cristina Ferreira partilha novas imagens