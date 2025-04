Rita Ferro Rodrigues partilha reflexões no seu dia a dia com os 458 mil seguidores das redes sociais. Esta quinta-feira não foi exceção e a apresentadora contou aos fãs um episódio que presenciou e que a deixou incomodada.

"Vi uma senhora de muita idade dentro do seu carro - tinha cometido o terrível erro de ficar presa no meio de um cruzamento - os carros apitavam furiosamente à sua volta, muitos condutores gritavam insultos e a senhora tinha as mãos a tapar os ouvidos e olhos cheios de terror.

Foi um minuto tão longo e finalmente o trânsito fluiu e a senhora conseguiu arrancar, e eu e as minhas lágrimas, trancadas na garganta."

Rita, por fim, refere que preferia "não saber que as pessoas gritam com velhotes só porque têm pressa de passar para chegarem".