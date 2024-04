Flávio Furtado usou a sua conta no Instagram para partilhar um vídeo divertido no qual aparece com Cleide Maria, a 'companheira de quatro patas' de Bruna Gomes e Bernardo Sousa.

Na gravação pode ver-se a cadelinha ao colo de Flávio, que está sentado à mesa a comer uma panqueca e, ao mesmo tempo, a oferecer um bocadinho à 'cãopanheira'.

"Fomos apanhados!", escreveu na legenda do vídeo, que pode ver na galeria.

E parece que a gravação foi do agrado dos fãs do apresentador. "A Cleide Maria amou", "a comer a meias com o tio, coisa mais querida" ou "o padrinho a estragar a Cleide com mimos", são alguns dos comentários deixados na publicação.

