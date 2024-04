Cláudio Ramos esteve esta quarta-feira, dia 24 de abril, no programa 'As Três da Manhã', da Rádio Renascença, e à semelhança do que acontece com todos os convidados do formato também teve de responder às questões incómodas da rubrica 'Desculpa Mas Vais Ter de Perguntar'.

Durante este momento, Cláudio foi desafiado a escolher se preferia deixar a televisão ou ter de apresentar o formato que mais gosta, no melhor dos horários, ainda que tivesse de dividi-lo com Flávio Furtado.

"Quem?", começou por perguntar Cláudio, num tom irónico.

"Tens de me mostrar uma fotografia, não sei quem é", completou o apresentador, encerrando assim o tema.

Vale sublinhar que as desavenças entre Cláudio Ramos e Flávio Furtado começaram com uma observação feita pelo atual apresentador do 'Big Brother' quando ainda era comentador de notícias cor-de-rosa. Na entrevista que deu à revista Cristina, Flávio explicou que se afastou por não ter gostado do que foi dito e que a relação de ambos, embora seja agora "saudável", não voltou a ser o que era.

Ainda assim, as novas declarações de Cláudio parecem demonstrar que a mágoa ainda existe e que não há intenções de contorná-la.

Flávio Furtado, recorde-se, foi comentador nas galas das últimas edições do 'Big Brother', mas agora, com o regresso de Cláudio ao formato, esse lugar passou a ser ocupado por Francisco Monteiro.

Ouça abaixo o que disse Cláudio Ramos no programa 'As Três da Manhã'.

