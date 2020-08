A final do 'Big Brother' foi memorável por vários motivos e as audiências contam para este leque de razões. Segundo um comunicado enviado às redações, a gala "liderou do princípio ao fim da sua emissão", com público dos "4 aos 74 anos, em todas as classes sociais e nos dois géneros".

A estação de Queluz teve uma vantagem de 52% em relação ao canal concorrente, a SIC, que no mesmo horário emitia 'Tony - O filme', sobre a vida e percurso profissional de Tony Carreira.

Além da final do reality show ter sido um sucesso, a nota refere que o canal foi o "mais visto" no total do dia.

