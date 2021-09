Este será um fim de semana de (grandes) finais e estreias há muito aguardadas na televisão portuguesa, particularmente quando nos referimos aos serões dos dois principais canais generalistas portugueses.

Sábado

TVI

A primeira edição do programa 'O Amor Acontece' chega ao fim este sábado, dia 11 de setembro. A reunião semanal, apresentada por Maria Cerqueira Gomes e Pedro Teixeira, onde os últimos casais a tentarem encontrar o amor no reality show vão tomar uma derradeira decisão sobre as relações, vai para o ar às 22h28. Antes desta final, os espetadores têm oportunidade de rir à gargalhada com um novo episódio de 'Festa é Festa'.

SIC

A SIC manteve o seu alinhamento habitual de sábado e irá tentar fazer frente à final anunciada na TVI com mais um episódio da nova temporada do programa 'Terra Nossa', apresentado por César Mourão. O formato vai para o ar às 21h55, logo de seguida começa o resumo da semana de 'Quem Quer Namorar Com o Agricultor?' - às 23h30.

RTP

Na RTP haverá destaque para um novo episódio do programa 'É Urgente o Amor', de Catarina Furtado, às 21h01, e em seguida a exibição do musical 'A Severa', que irá para o ar às 23h21.

Domingo

TVI

Domingo é dia de estreias e muitas surpresas, pelo menos é o que prometem SIC e TVI. No que respeita à estação de Queluz de Baixo, estreia logo após o 'Jornal das 8', às 21h55, a nova edição 'Big Brother 2021'. O reality show de maior sucesso em Portugal será apresentado por Manuel Luís Goucha e Cláudio Ramos.

SIC

Pronta a lutar pela desejada vitória nas audiências de domingo, a SIC apostou igualmente numa estreia para o braço-de-ferro com a rival televisiva.

Às 21h40 vai para o ar a estreia da 4.ª temporada de 'Isto é Gozar Com Quem Trabalha', programa de Ricardo Araújo Pereira. Mais tarde, às 22h15, começa um novo episódio de 'Quem Quer Namorar Com o Agricultor?'.

RTP

Na RTP1 os espetadores podem assistir a um novo episódio do programa 'I Love Portugal', com início às 21h23, que por agora é a grande aposta das noites de domingo. O canal terá em breve o regresso de 'The Voice Portugal'.

Leia Também: Mel Jordão, namorada de Diogo Piçarra, revela. "Não estou bem"