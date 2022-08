Como tudo o que é bom acaba, também as férias de Laura Figueiredo e Mickael Carreira já chegaram ao fim. O casal passou uns dias de sonho juntamente com a filha, Beatriz, no Gerês, destino ao qual já disseram adeus.

"Obrigada Gerês, estávamos a precisar da tua riqueza", notou Laura na sua conta de Instagram.

"Florestas encantadas com todas as fadas que cabem nas histórias que conto à ninjinha, mergulhos em piscinas com água da serra e a música dos passarinhos", completou.

Eis a publicação:

