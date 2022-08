Mickael Carreira e Laura Figueiredo não faltaram ao concerto de Luan Santana em Lisboa, como fizeram questão de mostrar no Instagram.

"Foi muito bom voltar a estar contigo, Luan Santana. Sou fã deste artista incrível que deu um show lindo aqui em Lisboa ontem a noite, parabéns. Parabéns também pela família linda", escreveu o filho mais velho de Tony Carreira na legenda de uma fotografia que publicou na rede social.

Por sua vez, Laura Figueiredo partilhou nas stories alguns vídeos gravados durante o espetáculo. "A nossa primeira música", escreveu numa das imagens, referindo-se ao tema 'Amar não é Pecado', de Luan Santana.

Já a filha do casal, Beatriz, ficou com a madrinha enquanto os papás estavam no concerto.

