Laura Figueiredo vai deslumbrar nesta época natalícia com o seu novo look. A criadora de conteúdos digitais partilhou um vídeo no qual se pode ver a mudança da cor de cabelo.

"De volta ao loiro para começar 2025 renovada", escreveu na legenda da publicação.

A mulher de Mickael Carreira mostrou-se claramente entusiasmada com o seu novo visual que somou elogios nas redes sociais.

"Eu sabia que ela ia ausentar-se por pouco tempo. A Laura morena é linda, mas a Laura loira é gata", escreveu uma internauta.