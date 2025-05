Laura Figueiredo partilhou um desabafo na sua página de Instagram sobre o dia de hoje, 27 de maio, que tinha tudo para 'correr mal', mas que acabou com uma grande surpresa.

"O dia de hoje foi daqueles em que a máxima foi… 'Vai dar tudo certo, tu consegues!' Bea [filha mais velha Beatriz] doente… pensei desmarcar tudo e ficar em casa com ela, mas, resolvi correr e seguir o 'plano' do dia e não é que acabámos com uma mega transformação da ninjinha…", escreveu, referindo-se ao novo look da menina, que está com o cabelo visivelmente mais curto.

"Para mim está mais linda que nunca, só espero que não tenha sido a febre que lhe deu esta coragem e amanhã acorde arrependida", disse, por fim, a mamã.

Recorde-se que Beatriz é fruto da relação de Laura Figueiredo com Mickael Carreira. A influencer e o músico são ainda pais de Gabriel.

