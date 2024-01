Filipa Areosa tem mantido o companheiro e pai do filho longe dos holofotes, mas acabou por revelar o nome do mesmo.

Em conversa com Carina Caldeira, no 'Glitter Late Night', do Porto Canal, a atriz estava a falar de um novo projeto que está a preparar em conjunto com o namorado e contou que este chama-se "Timo".

Além disso, não escondeu o desejo de um dia casar com o companheiro. "Ainda não é marido. Um dia há-de ser, espero Pipa, não é?", perguntou Carina Caldeira. "Sim", respondeu Filipa Areosa.

De recordar que Filipa Areosa e Timo têm um filho em comum, que nasceu em fevereiro do ano passado.

